كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تنهي متاجر الإمارات استخدام الأكياس البلاستيكية قريباً؟

تتجه سلاسل متاجر البقالة الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات نحو القضاء على استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام.

واحتفالا باليوم الدولي للتخلص من أكياس البلاستيك لعام 2019، تقوم شركة “كارفور” الفرنسية العملاقة، التي تديرها ماجد الفطيم في الإمارات بمنح العملاء الذين يجلبون أكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام إلى أي من محلات السوبر ماركت البالغ عددها 31 متجراً كيساً من القماش المطوي أو حقيبة juco من مجموعة “Nature”.

كما يقدم منفذ كارفور في مول الإمارات للعملاء رسومًا مجانية عند شراء حقيبة قماش قابلة لإعادة الاستخدام يوم الأربعاء.

وقالت كارفور التي أصبحت أول متاجر التجزئة في الإمارات تبيع أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام في عام 2007، إن المبادرات المماثلة التي ظهرت في العام الماضي شهدت زيادة تقارب عشرة أضعاف في عدد العملاء الذين يشترون أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال فيليب بيجولهان، المدير المحلي لكارفور الإمارات “في الوقت الراهن، لا يمكننا القول على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الممارسة ستنجح … هدفنا هو الاستفادة من كل فرصة، بما في ذلك اليوم الدولي بدون أكياس بلاستيكية لتوعية العملاء بأهمية اختيار بدائل أكثر استدامة “.

وتقول سلسلة متاجر Waitrose في المملكة المتحدة ، والتي تفرض رسومًا على الأكياس البلاستيكية في المملكة المتحدة، تمشيا مع المتطلبات التنظيمية، أنها كانت أول سوبر ماركت في دولة الإمارات تطلق مبادرة تجريبية تفرض فيها رسوم على العملاء مقابل الأكياس البلاستيكية.

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وشهدت التجربة التي استمرت ثلاثة أشهر انخفاضًا في الأكياس البلاستيكية للاستخدام مرة واحدة، مما أدى إلى تفكير شركة ويتروز في طرح هذه المبادرة على جميع متاجرها، وفقًا لما قاله مورن فوري، مدير التسويق في شركة جنرال موتورز للتسويق في الإمارات.

وتقدم Fourrose مجموعة متنوعة من الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام في جميع متاجرها في الإمارات، بالإضافة إلى برنامج لتبادل الحقائب، حيث يمكن للعملاء إيداع حقائبهم للمتسوقين الآخرين لاستخدامها.

وبالمثل ، تدرس سلسلة متاجر Spinneys في الشرق الأوسط ، والتي تقدم أيضًا أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام، فرض رسوم على العملاء مقابل الأكياس البلاستيكية من أجل تقليل استخدامها. وأجرت تجربة صغيرة في أبو ظبي حيث فرضت رسومًا على الأكياس البلاستيكية، وقال متحدث باسم الشركة “النتائج تشير إلى أن هذه الممارسة ستنجح مع عملائنا”.

وقال المتحدث إن العديد من المتسوقين يجلبون بالفعل أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام ويستخدمونها بدلاً من الأكياس البلاستيكية.

وشهد إدخال 10 بنسات (46 فلس) انخفاضًا بنسبة 80 في المائة في استخدام الأكياس البلاستيكية – أي ما يعادل 1.5 مليار كيس.