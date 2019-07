كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة مراقبة جديدة بارتفاع 240 متراً في دبي

إذا كنت ترغب برؤية دبي من وجهة نظر مختلفة، فيمكنك النظر إليها من منصة The View الجديدة على ارتفاع 240 متراً في The Palm، وهو معلم جديد يضم 52 طابقًا في نخلة جميرا.

ويعد The View at The Palm عبارة عن سطح مراقبة علني يصل ارتفاعه إلى 240 مترًا فوق المدينة ، وسيتم افتتاحه في الطابق العلوي من The Palm Tower.

وسيوفر المرصد مناظر خلابة للنخلة والخليج العربي وأفق دبي. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد الافتتاح، أكد المطور الرئيسي نخيل أنها على وشك الانتهاء من المشروع.

سيكون سطح المراقبة مفتوحًا للزيارات النهارية والليلية، ويشمل أيضًا صالة لكبار الشخصيات ومناطق للمناسبات الخاصة.

وسيقوم زائرو The View أولاً بزيارة متحف ومعرض تفاعلي في ساحة نخيل مول على السطح، ومن هناك، ينقلهم المصعد المجهز بتجربة رقمية تمتد من الأرض إلى السقف في جولة تستغرق ثلاث دقائق إلى المرصد في أعلى برج النخيل.

ويرتبط فندق Palm Tower مباشرة بمركز نخيل التجاري، الذي سيتم افتتاحه مع أكثر من 350 متجراً هذا الشتاء. بالإضافة إلى منصة مراقبة The View، وتضم ناطحة السحاب المكونة من 52 طابقًا مسبحًا لا متناهيًا على السطح وفندق St Regis ومساكن فاخرة، بحسب موقع واتس أون.