كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ما هي أماكن التسلية في دبي خلال فصل الصيف؟

تتمتع بشمس ساطعة وسماء زرقاء على مدار العام. ولقضاء عطلة منعشة، خلال أشهر الصيف الحارة توفر المدينة لسكانها وزوارها أنشطة ترفيهية مغلقة.

غابة استوائية في دبي

في هذه الحلقة من برنامج “لايف دبي” زرنا “ذا غرين بلانيت”، وهي غابة استوائية في قلب دبي، تضم أكثر من 3 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات. سارة ستيفنز، القائمة بالأعمال أخبرتنا عن الأحياء الموجودة لديهم: “لدينا أنواع عديدة من الطيور، والثديات، كالكسلان ثنائي الأصابع، والتمارين قطني الرأس المهدد بالانقراض، والسعدان السنجابي. لدينا أيضا ألف من أسماك البيرانا الضارية التي نطعمها مرة كل يوم. لدينا أنواع من النمل والخنافس والحشرات، والكثير من السحالي كالإغوانا الخضراء والبازيليسق. هدفنا هو عرض مجموعة كبيرة من الحيوانات التي تعيش في المناطق الاستوائية حول العالم”.

الغابة الاستوائية موجودة ضمن بناء فريد من نوعه، عن هندسته قالت لنا ستيفنز: “صمم “ذا غرين بلانيت” ليكون موطنًا مثاليًا للنباتات والحيوانات الاستوائية في صحراء دبي. تم استيراد نوع خاص من زجاج النوافذ، يسمح بدخول 82% من الأشعة فوق البنفسجية لتغذية النباتات. أما نظام الترطيب فيعمل تلقائيا، ما إن تنخفضَ الرطوبة إلى أقل من 80% حتى يبدأ برش جميع الطوابق بالماء للمحافظة على بيئة مثالية لجميع الحيوانات”.

لمشروع له أهمية في توعية الزوار الصغار بأهمية الحفاظ على البيئة، عن هذا قالت ستيفنز: “بالطبع في المدرسة يتعلمون أهمية الحفاظ على البيئة، لكن هنا التجربة هنا مختلفة، لأنهم يشاهدون بأم العين، الطير يحلق، و حيوان الكسلان النادر. يرون النباتات التي تعطي الزنجبيل والفانيليا أو الشوكولاتة، لذا يدركون حقا أهمية الحفاظ على الأحياء”.

تجربة السقوط الحر في دبي

أما إذا كنتم من محبي الطيران فهناك أيضا نشاطات تناسبكم! إنه نفق الرياح العمودي. التجرِبة هنا تشبه إلى حد بعيد القفز المظلي في الأماكن المغلقة. بعد التسجيل، يتم تعريف الزائر بتعليمات السلامة، ثم تبدأ رحلة السباحة على بساط الريح، بحسب موقع يورو نيوز.

سارا من بريطانيا حدثتنا عن التجربة قائلة: “شعور رائع! كأنك في حالة سقوط حقيقي، تتأرجح بين الأعلى والأسفل. لم أتوقع أن أصل إلى هذا العلو! بعد الصعود هويت، كان شعورا رائعا!”.

المدربون يعرفون التعامل مع الأشخاص الذين يمرون بهذا التجرِبة للمرة الأولى. إنهم مؤهلون ولديهم تقييم من مجلس الإدارة الدولي. زائرة أعربت عن سعادتها بالعناية التي حصلت عليها من المدربة: “كنت متوترة للغاية، في البداية. لكن المدربة جعلتني أشعر بالأمان. كانت أول مرة أخوض فيها هذه التجرِبة. وقد ساعدتني على أدائها براحة”.

أما إذا كنتم ترغبون بالمزيد من الواقعية، فيمكنهم التعرف على تجرِبة الواقع المعزز. نظارات مدمجة مع الخوذة تعطي الزائر الإحساس بأنه يسقط من ارتفاع 13 ألفَ قدم. من دون الحاجة إلى القفز من الطائرة. إنها مغامرة معقولة التكلِفة من أجل اختبار السقوط.

Advertisements

مدينة ملاهي داخلية في دبي

ومن يعشقون السرعة ويفضلون إبقاء أقدامهم على الأرض لديهم أيضا خيارات ترضيهم، في “آي إم جي”، إنها أكبر مدينة ملاهٍ مغلقة في العالم.

لينارد أوتو ، الرئيس التنفيذي لشركة “آي إم جي عالم من المغامرات” قال لنا: “حصلنا على جوائزَ بفضل الهيكل المتميز. فالمِساحة هنا تساوي مساحة 28 ملعبا لكرة القدم، ولا يوجد إلا 12 عمودًا لحمل الهيكل بأكمله. الفضاء يعطي الإحساس بالهواء الطلق، على الرَغم من وجود السقف”.

السقف يغطي مِساحةً تقارب 140 ألف متر مربع، وتحته توجد خمس مناطق، كل منها مصممة لخوض تجربة مختلفة.

عن الأجواء قال السيد أوتو: “نوفر أجواء عائلية مثالية تناسب محبي الإثارة. بإمكان الصغار والكبار المجيء للاستمتاع في هذه البيئة المغلقة. إنها متوفرة على مدار السنة، لأن الُمناخ لا يتبدل أبدا”.

كما سألناه عن كيفية جذب الزوار خلال أشهر الشتاء؟ فأجاب: “إننا نشبه مركزا للتسوق، والناس يتسوقون في الصيف والشتاء. عندما نوفر لهم تجربة جيدة، فإنهم سيأتون بكل تأكيد عندما يكونون في دبي”.