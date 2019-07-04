كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو بتقنية الفاصل الزمني لوسط دبي خلال 11 عام

يُظهر مقطع فيديو جديد للمخرج روب ويتوورث الحائز على جائزة بافتا تطور ناطحات السحاب وسط مدينة دبي.

ويُعتبر التطور السريع في ناطحات سحاب دبي بمثابة نموذج يُحتذى عن التمدن في جميع أنحاء العالم، وبفضل برج خليفة – أطول مبنى في العالم تدعمه شركة إعمار العقارية – تم ترسيخ مكانة الإمارة في دولة الإمارات كقائدة معمارية عالمية نمت باطراد على مر السنين.

وتم نشر الفيديو على موقع إنستغرام في 24 نيسان (أبريل) 2019 بواسطة المستخدم روب ويتوورث، وسرعان ما تناقله العديد من مستخدمي الموقع.

بالإضافة إلى برج خليفة، يظهر الفيديو تطور مجموعة من المعالم البارزة في دبي مثل مترو دبي وفندق العنوان وسط مدينة دبي تظهر، بحسب موقع constructionweekonline.