طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً. الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج بوجه عام. بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 19:38.

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