سلطان القاسمي يتقبل تعازي حاكمي عجمان ورأس الخيمة والشيوخ

الشارقة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عصر أمس بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وذلك في قصر البديع. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموهم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي أمس من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموهم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموهم، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم التعازي لسموهم، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التعازي من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتقبل التعازي إلى جانب سموه، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جمعية الصحفيين الإماراتية واتحاد الصحفيين العرب يعزيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي. وتقدمت الجمعية في برقية العزاء، بخالص المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

كما نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، ودعا في برقية العزاء التي أرسلها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وينزله فسيح جناته وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان.