حاكم الشارقة يتلقى برقيات تعزية من ملوك وأمراء وقادة الدول العربية والإسلامية

الشارقة (الاتحاد)

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو حاكم الشارقة ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ حاكم الشارقة من كل سوء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب سلطان عُمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي. سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم صاحب السمو حاكم الشارقة والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كذلك، برقية تعزية ومواساة، من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي. وأعرب جلالته في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أيضاً، برقية تعزية ومواساة، من جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، معرباً جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة من رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقابات المهنية والمنظمات الدولية.