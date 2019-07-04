مسؤولون ومواطنون: «فقيد الشباب» مثال للعطاء وحب العمل

أحمد مرسي (الشارقة)

ودعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين في الشارقة ببالغ الحزن والأسى، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي ووري جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل بالإمارة، أمس، وسط أجواء حزن كبيرة بين الجميع.

وتجمع الآلاف في مسجد الملك فيصل بالإمارة للصلاة على الجثمان، وقد حضروا بأعداد كبيرة قبل موعد الصلاة على الجثمان بأكثر من ساعتين، معبرين عن حبهم وبالغ حزنهم على الفقيد ومقدمين واجب العزاء لصاحب السمو حاكم الشارقة، داعين الله عز وجل أن يلهم سموه الصبر والسلوان.

وعبروا عن عميق حزنهم على الفقيد الذي عرف عنه دماثة الخلق ورجاحة العقل ونبل الخصال وحب العمل والعطاء، لبلاده خلال السنوات الماضية وتسخير كل السبل للعطاء والإنجازات، منذ أن تولى مهام رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في عام 2014.

وأعرب الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية عن بالغ الحزن لوفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وقال: «باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وجميع العاملين بها أرفع وأحر التعازي وصادق المواساة إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة في وفاة المغفور له نجله الشاب خالد بن سلطان القاسمي، مؤكداً أن المصاب جلل واعتصر قلوبنا جميعاً وأحزن إمارتنا الباسمة، ولا نملك سوى الدعاء للمغفور له بالرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب والدنا حاكم الإمارة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ونحن على فراقك لمحزونون».

وعدد الشيخ عصام بن صقر القاسمي مكارم وصفات الفقيد الشاب، مشيراً إلى أن المغفور له كان صاحب خلق عال، وعقل واع وذي ثقافة عالية، أثرى بعلمه في مجال التخطيط العمراني مجلس الشارقة للتخطيط العمراني الذي أُسندت إليه رئاسته بمرسوم أميري من صاحب السمو حاكم الشارقة سنة 2014، وكان للفقيد رؤية صائبة في العديد من المشاريع المهمة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمران وفنون البناء في الإمارة بجانب تواجده بفكره النير ونشاطه في جلسات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عن بالغ تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له نجلهما الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال: إن هذا المصاب الجلل قد تفطرت له القلوب جميعاً، وإن الحزن خيم على كل بيت في الشارقة، لما عرف عن الفقيد من دماثة الخلق ورجاحة العقل ونبل الخصال فوق ما يمتع به من مكانة غالية في قلوبهم جميعاً بكل حب وود واحترام وسعة صدر ولقاء قريب إلى النفوس والقلوب.

وأضاف: إن المغفور له كرس حياته وجهده وطاقته لخدمة وطنه، في إنجاز الأعمال والتطوير والتحديث، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة، وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

ورفع العميد عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي لشؤون الأجانب والمنافذ في الشارقة، التعازي باسمه وباسم ضباط وموظفي الإدارة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لمصابهما الجلل، بفقد نجلهما، سائلا المولى عز وجل أن يربط على قلبي سموهما، وأن يزيدهما إيماناً وصبراً واحتساباً.

وقال: برحيل الشيخ خالد فقدت إمارة الشارقة ودولة الإمارات، علماً من أعلامها، في ميادين التنمية والتطور والعمران، لقد كان الفقيد من رجال الميدان في الرؤية والتخطيط الريادي، محققاً إنجازات فريدة أسهمت في ازدهار الشارقة، وكانت حياته حافلة بالإنجازات التي عادت على بلده وشعبه بالخير.

وتابع: «إن المصاب جلل والفقد عظيم، ولا نملك إلا الدعاء للفقيد ولوالديه بالصبر على هذا الفقد وآل القواسم الأكارم، بصادق العزاء والمواساة، متمنياً من الله العلي القدير، أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان».

فقيد الشباب

وتقدم اللواء متقاعد عبدالله السويدي، المدير السابق للإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم، لوفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم سموه الصبر والسلوان في المصاب الجلل.

وقال: إن الشارقة والدولة بصورة عامة ذرفت الدموع وحزنت حزناً شديداً على الفقيد وهو ما ظهر جليلاً وقت صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة، وبعد أن ووري جثمانه الثرى في مقابر الجبيل بالإمارة صباح أمس، معددين محاسنه ودماثة خلقه، وأنه، رحمه الله، كان خير مثال للخلق والاجتهاد والعمل والعطاء، وأسهم مساهمة فعالة في مسيرة الشارقة.

ومن جهته، قال المواطن لؤي سعيد علاي النقبي: إن الجميع وبصدق الأحاسيس والشعور الخارج من القلب والنابع عن صدق المشاعر، في أشد الحزن على الفقيد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعتبرون سموه الأب المقرب للجميع، مؤكدين أن المصاب مصاب الكل وأن الفاجعة أحزنت الجميع، وأن الحزن في كل بيت، داعين الله أن يلهم سموه الصبر والسلوان ويضاعف أجره ويصبره. وأضاف: إن الكل تعلم من الوالد صاحب السمو حاكم الشارقة، ومن نصائح سموه واقتدى به وأدرك أن القيمة الحقيقية هي العمل بما يرضي الله وأن التراحم أساسي في هذه الحياة، وأن سموه صاحب القلب الكبير الذي يحتضن كل شخص مهما كانت معاناته، كما أن الكل تعلم من سموه الوصل والتواصل وملامسة احتياجات الجميع والشعور بهم، وها هم الجميع يبادلون سموه هذا الإحساس في حزنه على هذا المصاب الجلل.