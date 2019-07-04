حاكم الشارقة يتقبل التعازي من حمدان بن راشد بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

الشارقة (الاتحاد) تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عصر أمس بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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