أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا

موسكو (وام) بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، ومعالي فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية والتي تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين، وذلك على هامش مشاركة معاليها في المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو. وأشادت معالي الدكتورة القبيسي ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الدوما برؤية قيادتي البلدين وحرصهما على النهوض بعلاقات التعاون في مختلف المجالات، وشددوا على أن التعاون البرلماني هو جزء مهم وكبير من العلاقات القائمة بين البلدين.

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