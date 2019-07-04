نهيان بن مبارك يستقبل مفوض الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره أمس، ميغيل أنخيل موراتينوس المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ورحب معاليه بالضيف، وتبادل معاليه مع الضيف مختلف المواضيع حول التسامح، ونشر الوعي بالمنهج الإسلامي القائم على التسامح والعدل والسلام ونبذ الغلو والتطرف والعنف والتمييز الطائفي.

وقال معاليه، إن مفهوم بناء الدولة في الإسلام مرتبط بمنظومة القيم والمبادئ التي تحقق العدل والحرية والتقدم والرخاء للمجتمع.

من جهة أخرى ، قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد أحمد لطفي.

كما قدم واجب العزاء الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي.

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