الأمين العام للمشروع لـ«الاتحاد»: برنامج تلفزيوني يتنافس فيه الأبطال قريباً

القاهرة (الاتحاد)

أكدت منى الكندي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، أنه سيتم الإعلان هذا العام عن برنامج تلفزيوني مكمل لتحدي القراءة العربي، حيث سيتم دعوة الفائز الأول من كل دولة في الوطن العربي للمشاركة في هذا البرنامج حتى يُظهر مواهبه وقدراته وإمكانياته. وأكدت الكندي، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات الحفل الختامي لمشروع «تحدي القراءة العربي»، أن الأزهر الشريف وعلى مدى السنوات الأربع الماضية له حضور ومشاركة متميزة في مشروع تحدي القراءة العربي، مشيرة إلى مشاركة ما يقارب من مليون ونصف المليون طالب وطالبة من الأزهر الشريف الذين يتم الاحتفال بهم اليوم، وتأهل أكثر من 800 طالب وطالبة للمراحل الأخيرة، مشيرة إلى أن الفائز الأول سوف يمثل الأزهر الشريف في التصفيات النهائية بدبي، بالإضافة إلى تكريم المدرسة المتميزة، وكذلك تكريم خاص للمتميزين من المشاركين في المسابقة. وأشارت إلى أن الطلاب والطالبات المتأهلين من الأزهر الشريف هم المتأهلون من العشرة الأوائل في نهائيات دولة الإمارات، لافتة إلى أن الدورة السابقة شهدت وصول طالب من الأزهر في النهائيات والتصفيات الأخيرة من الخمسة الأوائل الذين مثلوا الوطن العربي.