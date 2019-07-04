أحمد شعبان (القاهرة) عبر جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عن سعادته لحضور حفل تكريم الفائزين من طلاب الأزهر الشريف في مسابقة «تحدي القراءة العربي»، مشيراً إلى أن هذه المسابقة مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن هذه المبادرة لها تأثير كبير جداً على مستوى التحصيل المعرفي وتقدم الطلاب والطالبات في الوطن العربي وهم بالملايين. وقال الجنيبي لـ «الاتحاد»، على هامش فعاليات الحفل الختامي لمشروع «تحدي القراءة العربي» لتكريم طلاب الأزهر الشريف من الفائزين في المسابقة، إن مصر تشارك بصفة دائمة وعدد كبير جداً من الطلاب والطالبات في هذه المسابقة منذ بدايتها، لافتاً إلى أن المشاركات تتم من خلال المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومسابقات أخرى خاصة بقطاع المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف، مؤكداً أن علماء الأزهر عبروا عن مدى تأثر الطلاب بهذه المبادرة ومدى تحمسهم للمشاركة بها دائماً، وأن لها أثرا إيجابيا على تحصيلهم العلمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير الدولة بالقاهرة لـ«الاتحاد»: مبادرات محمد بن راشد أثرها كبير جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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