الامارات | «التربية» تنفي إنهاء خدمات كوادر تعليمية وفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنفي إنهاء خدمات كوادر تعليمية وفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن خبر إنهاء خدمات 248 كادراً تعليمياً وفنياً في المدارس الحكومية غير دقيق، موضحة أن أعضاء الكوادر التعليمية والفنية، الذين أنهيت خدماتهم، تقدموا باستقالاتهم سابقاً.

وكان البعض تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي قرار الوزارة بإنهاء خدمات 248 كادراً تعليمياً وفنياً في المدارس الحكومية. وجاء رد الوزارة على القرار الوزاري المتداول بشأن نهاية خدمة بعض الكوادر التدريسية والإدارية بالميدان التربوي، أن هؤلاء جميعاً تقدموا سابقاً بطلب الاستقالة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتمت الموافقة عليها، على أن يسري العمل بها بعد نهاية العام الدراسي، حفاظاً على سير الدراسة ومصلحة الطلبة.

وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات إنهاء خدماتهم نزولاً على رغباتهم، وليس كما يشاع بأنه تم إنهاء خدماتهم بإجراء أحادي الجانب من قبل الوزارة، لافتة إلى أن العدد المشمول بالقرار أقل من المعدل العام للسنوات السابقة.

• «التربية» أكدت أنهم تقدموا باستقالات سابقة.