الامارات | 5 مطبوعات تنشر الوعي الانتخابي بين المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطبوعات تنشر الوعي الانتخابي بين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت اللجنة الوطنية للانتخابات من إعداد خمسة إصدارات حديثة متعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ تمهيداً لطباعتها وتوزيعها قريباً كمنشورات إرشادية وتوعوية عن العملية الانتخابية، التي تنطلق فعلياً في السابع من أغسطس المقبل بفتح باب الترشح أمام أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة.

وتستهل اللجنة إصداراتها الخمسة بدليل انتخابي من شأنه تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أصلح المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

كما يهدف هذا الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بحيث يصبحوا - وبخاصة الذين يدخلون معترك الانتخابات للمرة الأولى - ملمين بجوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وشمل الدليل ثلاثة أقسام رئيسة: أولها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وثانيها دليل الناخب ويضم جملة الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، وثالثها دليل المرشح ويضم جملة الموضوعات التي تهم المرشحين، بحيث يتولى كلا الدليلين الإجابة على الأسئلة كافة المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب المهتمين بالانتخابات.

ويتمثل ثاني إصدارات اللجنة الوطنية للانتخابات في كتيب تعريفي بانتخابات المجلس الوطني، يتضمن كل المعلومات التي تهم الناخبين، بدءاً من آليات التعرف إلى أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، ومروراً بالجدول الزمني لعمليات التصويت، ثم عناوين ومواقع لجان الانتخابات ومقار التصويت، وأوقات عملها، والوثائق المطلوبة للاقتراع، وانتهاءً بدعوة تحفيزية لأعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية في هذا الواجب الوطني للمساهمة في نهضة وتطور الدولة في المجالات كافة.

Advertisements

كما تصدر اللجنة مطويتين تعريفيتين: الأولى حول الانتخابات وتتضمن إجابات على عدد من الأسئلة الجماهيرية العامة بشأن الانتخابات، مثل من يشارك في الانتخابات، من يحق له الترشح، مواعيد ومواقع التصويت، معلومات عن التصويت المبكر، وكذلك معلومات عن التصويت في الخارج، بينما المطوية الثانية تلخص شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الوطني، وتتضمن شروط وإجراءات الترشح، والوثائق المطلوبة من الراغبين في خوض الانتخابات، بجانب أوقات تسجيل المرشحين (وفقاً للجدول الزمني)، وكذلك أماكن استقبال طلبات الترشح في كل إمارة.

وتختتم اللجنة إصداراتها الخمسة بمطبوعة تعريفية أخرى توضح خطوات التصويت الإلكتروني، تلخص آلية التصويت في خمس خطوات: الأولى إدخال بطاقة الهوية في جهاز القارئ، والثانية الضغط على زر «هنا»، والثالثة اختيار المرشح (عن طريق رقمه أو من خلال صورته الشخصية)، والرابعة التأكيد على اختيار المرشح والضغط على زر «تصويت»، وأخيراً سحب بطاقة الهوية واستردادها من جهاز القارئ.

6 منصات إلكترونية

فعّلت اللجنة الوطنية للانتخابات ست منصات رقمية إلكترونية خاصة بانتخابات المجلس، لتزويد الناخبين والجمهور بالتفاصيل والمعلومات عن الدورة المقبلة من الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل، وتشمل المنصات الموقع الإلكتروني www.uaenec.ae المحدّث بكل المعلومات اللازمة للناخبين والمرشحين وعامة الجمهور حول العملية الانتخابية والجداول الزمنية الخاصة بها، والأمور التنظيمية والفنية، وأسماء اللجان الفنية التابعة للانتخابات وأسماء وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان المنبثقة عنها، حيث سيسهم الموقع في تعريف الجمهور بطبيعة عمل اللجان وبالتعليمات التنفيذية للانتخابات، وسيواكب مراحل العملية الانتخابية.

وأطلقت اللجنة المنصات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي على مواقع «يوتيوب، فيس بوك، تويتر، انستغرام»، والتي ستحمل الأخبار الرسمية والمعلومات المتعلقة بالانتخابات لتوسيع مساحة تفاعل الجمهور مع مستجدات ومراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تطبيق خاص على الهواتف الذكية، بعنوان «اللجنة الوطنية للانتخابات»، يمثل انعكاساً كاملاً للموقع الإلكتروني، ويتوقع أن يسهم التطبيق في عملية اندماج وتفاعل من الناخبين والمرشحين بشكل أكثر فاعلية، إذ يحتوي على عدد من الخواص مثل مراكز الاقتراع ومواقعها، إضافة إلى خاصية تذكير الجمهور بالانتخابات وجدولها الزمني، وغيرها من الخدمات.

• مطويتان تتضمنان إجابات عن أسئلة الجماهير، وشروط وإجراءات الترشح لعضوية «الوطني».