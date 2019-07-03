تعرف إلى الأنشطة الاقتصادية التي يسمح التملك الأجنبي فيها لغاية 100%

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، خلال اجتماع المجلس في 2 يوليو الماضي، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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ويهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث حدّد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

وتضم اللائحة كل النشاطات الاقتصادية المشمولة بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تشمل 19 نشاطاً زراعياً و51 نشاطاً صناعياً، و52 نشاطاً خدمياً.

الأنشطة الزراعية:

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الأنشطة الصناعية:

الأنشطة الخدمية: