رئيس الأركان يلتقي نظيره المجري في بودابست

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، خلال زيارته للعاصمة المجرية بودابست، الفريق فيرينك كوروم رئيس هيئة أركان الدفاع المجري.

وجرى خلال اللقاء الذي تم بمقر وزارة الدفاع المجرية، استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك، و أكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين وحرصهما المشترك على تقويتها وتنميتها بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الصديقين.