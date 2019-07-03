حاكم الشارقة يتقبل تعازي حمدان بن راشد في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، بقصر البديع، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.