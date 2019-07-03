"تنفيذي أبوظبي" يصدر قراراً يحدد الشركات والجهات التنموية التابعة لـ"التنموية القابضة"

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، قراراً بتحديد الشركات والجهات التنموية التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".

وبموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تأسيس "شركة أبوظبي التنموية القابضة" انتقلت ملكية أسهم وحصص حكومة أبوظبي في الشركات التنموية التالية إلى شركة "أبوظبي التنموية القابضة":

- شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

- شركة أبوظبي للإعلام ش.م.ع.

- شركة أبوظبي للمطارات ش.م.ع.

- شركة مدن العقارية ش.م.ع.

- شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ش.م.ع.

- الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ش.م.ع.

- شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض) ش.م.ع.

- شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.

- شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) ش.م.ع.

- شركة twofour54 والشركات التابعة لها.

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كما وافق المجلس التنفيذي على تحويل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي إلى شركة مملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، وتم تحويل ملكية شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير الماضي.

وستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بمتابعة وتوجيه هذه الشركات التنموية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بها وتحقيق التميز في مستوى الأداء والانتاجية والجودة في الخدمات التي تقدمها.