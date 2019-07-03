رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سيرجي روماس رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي بوروندي ورواندا وحاكم عام كندا