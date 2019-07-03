حاكم الشارقة يتقبل تعازي عبدالله بن زايد بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عصر اليوم الأربعاء، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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