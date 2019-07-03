"تنفيذي أبوظبي" يحدد الشركات والجهات التابعة لـ"التنموية القابضة"

حدد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، الشركات والجهات التنموية التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر "تويتر" تغريدات جاء فيها، إن "المجلس التنفيذي يحدد الشركات والجهات التنموية التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، وينقل لها ملكية حصص الحكومة في كل من أبوظبي للموانئ وأبوظبي للإعلام وأبوظبي للمطارات ومدن العقارية وصحة وضمان وأبوظبي للمعارض وأبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومساندة وtwofour54 والشركات التابعة لها".

وفي تغريدة أخرى قال "المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي": "حوّل المجلس التنفيذي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي إلى شركة مملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة. وستتابع (التنموية القابضة) الشركات التابعة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء والتميز في مستوى الأداء والانتاجية والجودة في الخدمات المقدمة".

وأعلنت "أبوظبي التنموية القابضة" تعيين فلاح محمد الأحبابي رئيساً لمجلس إدارة شركة "موانئ أبوظبي"، كما أصدرت قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة "twofour54"، وتعين محمد خليفة المبارك رئيساً للمجلس ومريم عيد المهيري نائباً للرئيس.

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