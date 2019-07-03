حاكم الشارقة يتقبل تعازي طحنون بن محمد في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عصر اليوم، بوفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم التعازي لسموهم، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.