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الامارات | "أنت غبي وما بتفهم بالشغل" تحيل عربي للمحكمة

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محمد الرفاعي – الشارقة: 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح بالشارقة في قضية متهم بها شخص من الجنسية العربية بتهمة سب زميل له بالعمل بعبارات مهينة وغير لائقة، إذ وصفه بالغبي وأنه لا يفهم بالعمل  وضعيف بوظيفته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 1 مايو الماضي عندما استلم الشاكي مكالمة هاتفية من المتهم بشكل اعتيادي، وخلال محادثته قام بتوجيه له عبارات مسيئة لكرامته وكيانه، من ضمنها "أنت غبي، وما بتفهم بالشغل، وضعيف بوظيفتك" ما أثار حفيظة الشاكي، وجعله يقدم بلاغ بحق المتهم لأخذ حقه بالقانون.

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واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي الذي أكد أنه تلقى مكالمة من المتهم الذي يعمل معه بنفس الشركة وخلال مناقشته له بشكل اعتيادي بخصوص العمل، قام بسبه ووصفه بأنه غبي، ومابفهم أشي بالشغل، ما جعله يقوم بتقديم بلاغ في مركز الشرطة، لافتاً إلى أنه لم يستفزه أو يخطأ بحقه.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من تهم وبأقوال الشاكي، فأنكرها، وقال إنه لم يقم بسبه، وهناك قضية أخرى مرفوعة لنفس السبب، مطالباً بأجل لتعيين محامي وتصوير ملف القضية، ومحاولة إصلاح الشاكي والوصول لحل يرضيه.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 23 يوليو المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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