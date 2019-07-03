طرح مناقصة لإنشاء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بأبوظبي

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، طرح مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي المستوى لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية، بطاقة إنتاجية 2,000 ميجاواط في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وسيمتد المشروع الذي يشكل جزءاً من سلسلة مشاريع اعتمدتها اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، بطاقة إنتاجية تقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم.

ويتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي سيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3200 ميجاواط.

وتأتي هذه الخطوة عقب إبداء 48 من كبار المطورين العالميين والمحليين اهتمامهم بهذا المشروع، وتماشياً مع برنامج إنتاج الطاقة والمياه المستقل الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 1998. وسيحصل المطورون المختارون على حصة 40% من المشروع، فيما ستؤول ملكية الحصة المتبقية إلى جهات محلية.

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وبهذه المناسبة، قال عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الطاقة الشمسية الجديد في منطقة الظفرة يمثل إنجازاً جديداً في إطار التزام الشركة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدولة الإمارات.

وأضاف آل علي: "يعد الاهتمام القوي الذي حظي به هذا المشروع، دليلاً على جاذبية نموذج الشراكات الذي نعمل به، كما يشير إلى القوة التنافسية والمزايا التي يتسم بها قطاع الطاقة المتجددة في الدولة".



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