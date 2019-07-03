أراضي دبي: قرار محمد بن راشد فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك يدعم الناتج المحلي الإجمالي

قال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بفتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمائة للأجانب يتناغم من قرارات وإجراءات اتخذتها القيادة الرشيدة للتأكيد على جاهزيتها وجدارتها للدخول إلى عصر جديد من الانفتاح الاقتصادي المدروس بعناية فائقة ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار، في تصريح له، اليوم الأربعاء، بهذا الشأن، إلى أن هذا القرار يدعم التوجهات الحكومية للتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز والعمل على دعم قطاع الصناعات عملا باستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تفتح المجال أمام ظهور طيف واسع من الأنشطة تزدهر معها سوق وفرص العمل وتكسب قطاعات أخرى المزيد من زخم النمو المستدام.



وأضاف ابن مجرن: "علاوة على ذلك ستشهد القطاعات المشمولة بالقرار نشاطاً عالياً ومنافسة حميدة تتيح للإمارات ترسيخ قدراتها التنافسية على نظيراتها من دول العالم إلى جانب الحد من الواردات عن طريق سد الاحتياجات الاستهلاكية والمحافظة على الموارد المالية ودعم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المدخولات الوطنية مع التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها".

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