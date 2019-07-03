معرض برايد أبوظبي 2019 يسدل ستار

أحيت وجهة التسوق التي لا بد من زيارتها هذا الصيف — معرض برايد أبو ظبي 2019 — سمعتها اللامعة كحدث الزفاف وأسلوب الحياة الرائد في المنطقة مع أربعة أيام غنية وتعليمية وترفيهية، حيث يضم أكثر من 100 علامة تجارية إقليمية ودولية. اختتمت النسخة السابعة عشرة من معرض برايد أبو ظبي، الذي أقيم في الفترة من 26 إلى 29 يونيو، بأناقةٍ يوم السبت في مركز أبو ظبي الوطني للمؤتمرات (ADNEC)، مع ظهور ضيف خاص من صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، عضو مجلس أمناء نادي الشباب العالمي للأعمال في مملكة البحرين.

وقد تجمع حشد هائل من الزوار المتحمسين، منهم النساء اللواتي يعشقن الموضة، والعرائس، والأعضاء المحترمات في وسائل الإعلام، والضيوف المميزون للغاية، في معرض برايد أبو ظبي 2019 يوميًّا لشراء العروض الحصرية لأحدث الموضات الخاصة بالعرائس، والموضة العربية والهندية، والأزياء الراقية، والمجوهرات المبهرة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الابتكارات في مجال الموضة والجمال والصحة والرفاهية بأسعار تنافسية للغاية. يخطط منظمو الحدث، أسواق Informa Exhibitions، بالفعل للنسخة الثامنة عشرة من معرض برايد أبوظبي، الذي سيعقد العام المقبل من العاشر من 22 إلى 25 يناير.

الموضوعات الرئيسية

يجتمع زائرون متحمسون في المسرح الرئيسي ومنطقة Runway في Secret Garden يوميًّا للاطلاع على مجموعات آسرة من مصممي الأزياء الدوليين والإقليميين الأكثر طلبًا. أبرز المصممين - مثل لمياء أبي نادر، وآبل وانج، ومريم الخلف، وديل لاين باي لي، وعباية وجي إر من أهكي، ودوجون من نسرين، وداكر كوتور، وديزي برايدل، بريت كوتور، وأتيلييه زهرا، وواديميري، وروفيروس عرض كوتور، وساهر ضياء - أحدث روائعهم.

وكانت الكثير من النساء المميزات سعداء للغاية للاستمتاع بجلسة مدللة شاملة في Tips & Toes Nail Bar، في حين أدهشت المغنية التونسية المذهلة ولاء الجماهير بأداء أغاني عربية من ذخيرتها الرائعة في Muse Stand

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عروض وورش عمل ثاقبة من قِبل بلو شوكولات، وثريا شوقي، وقمرة للتصوير، وDANS الشرق الأوسط، وكريستيان ونشر، ورويال جيم، ولور سيجيان، وأيقونات كوتور، وأماندا مطر، إضافة إلى أدلة شاملة بشأن موضوعي "Chiropractors Adjustments and Back Pain Alignment" و"تحقيق الأحلام في الحياة: دليل اختيار أفضل فستان زفاف لك"، اجتذبت اهتمامًا كبيرًا من جميع الحضور.

قام بعض من الخبراء الاستشاريين والمؤثرين الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، بزيارة معرض بريد أبوظبي للتعرف على أحدث اتجاهات وأنماط الزفاف وأسلوب الحياة العربية. كانت كل من ريم الرحمه، وصباح عبدالله الرميثي، وأمل عبد الله، وريم القاسمي، ودليل أبوظبي، ومريم إلياسي، وميثاء محمد، والريم سيف، وبيوتي كوين وخليجي للأفراح، جميعها متاحة لإعطاء النصائح والمشورة، كانوا جميعا في هذا الحدث للاستمتاع ببعض التسوق الصيفي استعدادا لعيد الأضحى وكذلك أبرز فنانين المكياج لوري سيجيان وسريا. من بين المفضلات الأخرى التي حظيت بها الجماهير في معرض برايد أبو ظبي 2019 "فن "أفعل""، وهي ورشة عمل رائعة ومثيرة قدمتها مدرسة نيكون للتصوير الفوتوغرافي بالفيديو وحفل الزفاف، وNikon Photowalk.

أثبتت منطقة الأطفال، حيث قُدمت ورشة عمل جولدن كيدز للترفيه وبيلد أيه بير، إثارة لا نهاية لها لجميع الصغار الحاضرين، وقد أثبتت شعبية كبيرة مع العائلات؛ وقد انغمس الأطفال في عالم من المرح والأنشطة التعليمية، مثل الرقص الحي والمسرح، والقلاع النطاطية، والرسم على الوجه، ومكتبة الأطفال، وبالطبع الترفيه الحي وورش لعب خاصة بــالبلونات وعروض ألعاب السلايم وحققت Food Village، وهي ميزة جديدة تمامًا في حدث هذا العام، نجاحًا كبيرًا مع الزوار، الذين تمكنوا من الاستمتاع بالأطباق اللذيذة والأطباق اللذيذة من Ben's Cookies وHouse of Pops وJetlag Café وKatrina Sweets، وأكثر من ذلك.

تتزايد الإثارة بالفعل لمعرض برايد أبو ظبي في العام المقبل في مركز أبو ظبي الوطني للمؤتمرات بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا العام. تابعونا عبر Instagram وFacebook @thebrideshow، ولا تنسوا زيارة www.thebrideshow.com للحصول على التحديثات والإعلانات والمعلومات بشأن معرض برايد أبو ظبي 2020 خلال العام المقبل.