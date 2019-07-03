مجموعة الفهيم وجمعية الإمارات للطبيعة تطلقان حملة لزراعة أشجار الغاف

أطلقت مجموعة الفهيم بشراكة مع "جمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة" سلسلة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى التوعية بأهمية شجرة الغاف وضرورة الحفاظ على الموائل الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إطلاق الحملة برعاية السيد أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، و السيدة ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام "لجمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة"، و السيدة هنادي محمد الفهيم، مديرة مكتب حوكمة عائلة الفهيم، وذلك بهدف مواصلة السير على النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء مجتمع مدرك وواع بأهمية البيئة والمحافظة عليها للأجيال المقبلة. وانطلقت الحملة بزراعة شجرة الغاف في حديقة "فيرمونت باب البحر"، وذلك إيذانا ببدء رحلة جديدة في مجال العمل البيئي في الدولة.

وبهذه المناسبة قال السيد أحمد عبد الله الفهيم: "تعكس هذه الحملة التزامنا المتواصل بمواكبة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية صون مواردنا الطبيعية والبيئية، حيث تعد الاستدامة أحد المرتكزات الرئيسية لمسؤوليتنا الاجتماعية وذلك من منطلق حرصنا المتواصل بإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد وتشجيعهم على حماية الطبيعة للأجيال القادمة."

وشهدت فعالية زراعة شجرة الغاف مشاركة واسعة من أفراد عائلة الفهيم وموظفي المجموعة الذين شاركوا في مسابقة تفاعلية سلطت الضوء على أهمية شجرة الغاف وعلاقتها الوثيقة بالموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكريم الفائزين في المسابقة خلال الملتقى السنوي لموظفي مجموعة الفهيم الذي حضره أكثر من 900 شخص من عائلة الفهيم وموظفي المجموعة.

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ومن جانبها، قالت السيدة هنادي الفهيم: "نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي البيئي لدى الجمهور لاسيما فئة الشباب حيث تستهدف الحملة أفراد عائلاتنا وموظفينا من الجيل الثالث. وتتماشى الحملة مع خططنا لتنفيذ مجالس الغاف الطبيعية ضمن حملة تواصل مع الطبيعة بشراكة مع "جمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة" الرامية إلى إعداد قادة بيئيين حريصين على معالجة القضايا البيئية ذات الأولوية."

وقامت شركات تابعة لمجموعة الفهيم بعدة أنشطة بيئية بمشاركة موظفيها منها زراعة أشجار الغاف بالتعاون مع مبادرة "ارسم السعادة" ضمن مشروع تكاتف الرمضاني وتنظيف الصحراء في إطار حملة "عرقوبنا بيئتنا".

وخلال الشهر الماضي، أعلنت مجموعة "الفهيم" عن شراكتها الإستراتيجية مع "جمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة" لإطلاق مجالس الغاف الطبيعية ضمن حملة تواصل مع الطبيعة وذلك احتفاءً بعام التسامح 2019.

وكرمت "جمعية الإمارات للطبيعة" بالتعاون مع "الصندوق العالمي للطبيعة" مجموعة الفهيم لمساهمتها في حملة إعلان شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تسعى المجموعة إلى بناء مجتمع معرفي يضع صون الموارد الطبيعية والموروث الثقافي للدولة على رأس أولوياته