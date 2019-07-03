كانون توسّع سلسلة طابعات UVgel بإطلاق طابعة Océ Colorado 1650 فائقة المرونة

تعتزم شركة "كانون الشرق الأوسط" إطلاق طابعتها الجديدة Océ Colorado 1650 اليوم، لتوسع بذلك قائمة الخيارات المتنوعة التي توفرها لعملائها من خلال تعزيز سلسلة أجهزة طباعة التنسيقات العريضة الداخلية والخارجية التي تمتاز بتقنية UVgel. وتقدّم الطابعة الجديدة أحبار طباعة جديدة وتقنية Océ FLXfinish لتلبي بذلك احتياجات العملاء الراغبين بتعزيز تنوع مطبوعاتهم لدفع عجلة نمو أعمالهم التجارية.

وبقياسها البالغ 64 إنشاً، تأتي الطابعة الجديدة تعزيزاً لمزايا الإنتاجية المتطورة والجودة العالية وتنوع وسائل الطباعة التي وفرتها طابعة Océ Colorado 1640 وتقدم في الوقت نفسه أداءً مثالياً لمزودي خدمات الطباعة الذي ينتجون كميات ضخمة من المطبوعات على غرار الملصقات المطبوعة والملصقات الجدارية ولوحات الحائط واللافتات الورقية والصور الإعلانية المضاءة من الجانبين، والتي تتطلب درجة عالية من المرونة الطباعية للتركيب والتأطير.

وفي هذا السياق، قال أيمن علي، مدير التسويق الإقليمي الأول لدى "كانون الشرق الأوسط": "نحرص في 'كانون' باستمرار على تقديم مزايا الإنتاجية العالية دون المساس بجودة الطباعة، وهنا يأتي دور تقنيتنا الفريدة UVgel التي تتيح التغلب على تحديات مثل الطباعة لأعداد قليلة وإنجاز العمل والقدرة على التخصيص، وتوفر أيضاً فوائد إضافية مثل الدقة العالية والمتانة. وفي أعقاب الاستجابة الواسعة التي حققتها سلسلة طابعات Colorado، من شأن طابعة Océ Colorado 1650 التي كشفنا النقاب عنها خلال فعالية 'معرض فيسبا العالمي' أن ترتقي بالابتكار إلى آفاق جديدة عبر الجمع بين تقنية Océ FLXfinish وأحبار UV Gel. وتمثّل هذه الطابعة خياراً مثالياً لمزودي خدمات الطباعة الحريصين على تنمية قدرات أعمالهم حول العالم".

وتعمل طابعة Océ Colorado 1650 بنسخة جديدة من أحبار كانون UVgel، وتأتي بتصميم فريد يقدم مرونة قصوى ويعزز من قدرة تمدد كل قطرة من الحبر المعالج. ويمكن أيضاً لوي وطي المواد المطبوعة على غرار اللافتات الورقية دون التعرض لخطر التكسّر.

بالإضافة إلى ذلك، تجمع طابعة Océ Colorado 1650 بين تقنية Océ FLXfinish التي تجسّد منهجية جديدة للمعالجة بالصمام الثنائي الباعث للضوء LED لتتيح للمستخدم الاختيار بين وضعي الطباعة اللامع أو دون لمعة لكل عملية طباعة على حدة، لتحقيق لمسات جمالية متنوعة دون الحاجة لتغيير الأحبار أو وسيلة المطبوعات. ويمنح وضع الطباعة اللامع تأثيراً بصرياً للمطبوعات على غرار اللافتات والملصقات، في حين يقدّم المظهر الخالي من اللمعة نفحة جمالية لافتة خصوصاً على المطبوعات التي يتم استخدامها داخلياً في ظروف الإنارة الداخلية على غرار الملصقات الجدارية والمواد الترويجية في نقاط البيع بالمتاجر.

وتأتي تقنية Océ FLXfinish لتتيح أيضاً الطباعة على المطبوعات النافذة للسوائل، على غرار الورق غير المصقول، علاوة على مواد اللافتات الورقية مثل المنسوجات والصور ذات حواف السيليكون، وذلك عبر تثبيت كل قطرة حبر مباشرة بالنفث، بما يمنع المادة التي يتم الطباعة عليها من الامتصاص.

وتقدم سلسلة طابعات Colorado قدرةً على تحديد موقع الطباعة بدقة لتتيح الطباعة عن قرب على الجانبين، والطباعة على الوجهين للمطبوعات ذات السطح القابل للطباعة، مما يزيد من الإنتاجية والتنوع.

وأوضح ميشيل توسكانو نائب رئيس قسم الطابعات ذات التنسيق الكبير في كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "جاء إطلاقنا لطابعة Océ Colorado 1640 خلال فعالية 'معرض فيسبا العالمي' في عام 2017 إيماناً منا بأهمية ترسيخ مكانة تقنية UVgel كمنصة لتوسيع محفظة منتجاتنا، فهي مصممة لتوفر لعملائنا المزيج الأمثل من الإنتاجية العالية، والتدرجات اللونية الواسعة، والاستخدامات المتنوعة علاوة على تكلفة الملكية المنخفضة".

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وأضاف: "بناء على الانطباعات الإيجابية التي تلقيناها من عملائنا وشركائنا، قمنا بتوجيه جهودنا في البحث والتطوير خلال العامين الماضيين نحو تقديم طابعة أخرى من قياس 64 إنشاً لتعزيز مزايا الإنتاجية الشهيرة لتقنية أحبار UVGEL، وترتقي في الوقت نفسه بأداء المطبوعات والتطبيقات الأخرى على غرار المطبوعات اللاصقة، مع الأخذ بالاعتبار زيادة إنتاجية العملاء".

وأشار توسكانو: "إن قدرتنا اليوم على تقديم خيار إضافي للطباعة بين الوضعين اللامع أو دون لمعة هو أمر مذهل بالفعل وتطور كبير سيستفيد منه المتخصصون في إنتاج الصور بالتأكيد، لكونه يتيح لهم اغتنام فرص أعمال جديدة في مجالات تصاميم المتاجر الداخلية وديكوراتها، وكل ذلك عبر طابعة واحدة دون الحاجة لتغيير الوسيلة أو الأحبار".

واختبر عدد من عملاء كانون الذين يستخدمون أحبار UVgel في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طابعة Océ Colorado 1640، حيث أفادوا بتحقيق نتائج ممتازة عبر طيف من التطبيقات الطباعية بما في ذلك الملصقات الجدارية والملصقات والصور الترويجية.

وتستعرض كانون حلها الجديد هذا الأسبوع خلال معرض فيسبا العالمي 2019 الذي يقام في ميونخ في ألمانيا (منصة B5-E30) حيث ستنتج مجموعة من التطبيقات الطباعية الحيّة والملصقات الجدارية والملصقات المطبوعة.

وتم تصميم طابعة 'Océ Colorado 1640 أيضاً لإنتاج مواد مطبوعة للمتاجر على غرار الملصقات التي تتم طباعتها عبر القص inline باستخدام تقنية مبتكرة من شريك كانون "فوتوبا".

وتعتبر طابعة Océ Colorado 1640 خياراً مفضلاً لمزودي خدمات الطباعة الذين تكثر في منتجاتهم الصور الأرضية، والملصقات واللافتات وصور السيارات التي تتطلب أداءً قوياً. ويستفيد العملاء من قدرة مطبوعات UVgel على الجفاف بسرعة بما يوفر عليهم الوقت، في حين يمكّنهم التنوع في وسائل المطبوعات من تقديم تطبيقات طباعية داخلية فريدة من نوعها وعالية الجودة باستخدام ورق مصقول آلياً. ويقدّم الحبر الأصلي قدرة كبيرة على التحمل، مع مقاومة استثنائية للخدوش والتآكل والغسيل والتنظيف، وكذلك المواد الكيميائية والمذيبات، دون الحاجة إلى حماية إضافية.

وهناك حالياً أكثر من 800 طابعة Océ Colorado 1640 يتم استخدامها حول العالم حتى اليوم، 500 منها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأكثر من 25 عميلاً يستخدمون أكثر من طابعة. وتُظهر البيانات من قاعدة العملاء أن كل طابعة Colorado تطبع في المتوسط أكثر من 14،600 متر مربع سنوياً، وينتج 12٪ من الطابعات أكثر من 25 ألف متر مربع. ويؤكد ذلك على مستويات الإنتاجية المرتفعة التي يمكن تحقيقها باستخدام هذه الطابعات، وذلك بفضل ما تقدمه من سرعة استثنائية في الطباعة، وصيانة آلية لرأس الطباعة وسهولة تحميل الوسائل الطباعية.