أفضل الخدمات لضيوف الرحمن فندق وأبراج شركة مكة في ثوبها الجديد

إشارة إلى ما طرَأَ مؤخراً من تغييرات في الشركة المُشَغِلَة للفندق والأبراج المملوكة لشركة مكة للإنشاء والتعمير حيث انتهت العلاقة التعاقُدية مع شركة ميلينيوم كوبثورن الشرق الأوسط المحدودة. فإن شركة مكة للإنشاء والتعمير تقوم حالياً بتشغيل وإدارة الفندق والأبراج (5 نجوم) تحت الإسم التجاري (فندق وأبراج شركة مكة الفندقية).
وتجدُر الإشارة إلى عدم وجود تغيير في التشغيل، واستمرار الفريق العامل في الفندق والأبراج في تقديم الخدمات اللازمة في جو من الروحانية. وعلق الشيــــــــخ عبد الرحمن فقيه، سعـــــادة رئيـــــس مجلس إدارة شركــــة مكــــة للإنشاء والتعمير بأن الشركة تقوم دائماً بالاستثمار في مشروعها المُمَيز، وستستمر في ذلك للتأكُد من توفير الإقامة المُميزة مع تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في موقع هو الأقرب للمسجد الحرام.
ويقوم مجلس إدارة الشركة ورئيسها وكِبار التنفيذيين حالياً بالإشراف على تنفيذ اعمال تطوير وتحديث رئيسية بالفندق والأبراج لكي تستمر في مكانتها كـأفضل فندق يرغب فيه زُوار مكة المكرمة.
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