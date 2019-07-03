كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فيلم Take That يعرض لمرة واحدة في دبي

سيتم عرض ليلة واحدة فقط من جولة Take That ‘‘2019 Greatest Hits’ في موقعين في Roxy Cinemas بدبي في 11 يوليو.

وسيتم عرض تاريخ الفرقة الموسيقية البريطانية على الشاشات الكبيرة، على مدار العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك ألبومها الأخير، أوديسي.

وسيتم عرض الفيلم في كلا الموقعين – The Beach و City Walk – في الساعة 8.15 مساءً، بحسب غلف نيوز.

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التذاكر بسعر 75 درهماً مع تحفظات متاحة على الإنترنت: https://www.theroxycinemas.com/