كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تصنيف جديد من 5 نجوم للجامعات في دبي

أعلن المجلس التنفيذي في دبي يوم الثلاثاء أن فروع الجامعات الدولية في دبي تم تصنيفها الآن على مقياس من نجمة واحدة إلى خمس نجوم.

وقال صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي، إن التطور يتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في خلق بيئة مواتية للإنجاز الأكاديمي المتميز.

وأضاف الشيخ حمدان أن “هدفنا هو رفع القدرة التنافسية لجامعاتنا إلى أعلى المعايير الدولية”.

وقال الشيخ حمدان: “نسعى لجذب المزيد من الجامعات المرموقة لتخريج أجيال قادرة على تحقيق مستقبل أفضل”.

وكشفت صحيفة غلف نيوز أنه وفقًا للتصنيف الأول على الإطلاق، حصلت ثلاث مؤسسات على تصنيف 5 نجوم، وحصلت ثماني مؤسسات على تصنيف 4 نجوم، وحصلت ثلاث مؤسسات على تصنيف 3 نجوم، وحصلت اثنتان على تصنيف 2 نجوم وواحدة حصلت على نجمة واحدة. من المتوقع الإعلان عن أسماء الجامعات قريبا.

ويتم تقييم الجامعات على ثمانية مؤشرات للجودة ومنح تصنيف يتراوح من 1 إلى 5 نجوم، وهذا يتوقف على عدد النقاط التي تحققت في التقييم. وتعتمد النتيجة الإجمالية على مؤشرات فردية – مما يسمح للطلاب بمطابقة اهتماماتهم مع مقدمي الخدمات التعليمية الذين يتمتعون بالقوة في الموضوعات التي تهمهم.

ومن خلال تقديم نظرة عامة حول مؤسسات التعليم العالي في دبي، يمكن للطلاب الآن تحديد الجامعات الأفضل في مجالات محددة مثل التعليم وإمكانية التوظيف والبحث والمرافق وقوة البرنامج، من بين مؤشرات أخرى.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: “شهدت السنوات العشر الأخيرة تسجيل التحاق الطلاب بأكثر من الضعف، من 12000 طالب في عام 2008، إلى أكثر من 30000 طالب اليوم. مع استمرار نمو القطاع، تزداد الحاجة إلى إطار عمل شفاف وقوي يمكّن المؤسسات من إظهار نقاط قوتها وتزويد الجمهور ببيانات مفيدة وذات صلة لإثراء عملية صنع القرار في التعليم العالي. ويمثل التصنيف علامة فارقة جديدة ويرمز إلى مرحلة النضج في قطاع التعليم العالي في دبي”.

وأضاف الدكتور الكرم: “نحن نفهم أن فروع الجامعات الدولية تختلف عن بعضها البعض وأنها تلبي مجموعة واسعة من الطلاب الدوليين الذين يتعرفون على دبي كوجهة دراسة دولية رائدة. ويتعرف التصنيف على نقاط القوة والميزات المتميزة التي تلبي احتياجات المتعلمين الأفراد الذين قد يبحثون عن شيء مختلف لتلبية تطلعاتهم المستقبلية. تستمر دبي في لعب دور مهم كمركز تعليمي إقليمي متنام، وقد تم تصميم التصنيف لمواصلة جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم – مع التركيز مجددًا على التعليم العالي الجودة “.

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تم تطوير هذه التصنيفات بالاشتراك مع كيو إس وتم تكييفها لتلبية احتياجات الجامعات الخاصة في دبي.

ما هي مؤشرات الجودة الثمانية؟

التعليم

فرص العمل

الأبحاث

التدويل

المرافق

القوة الكلية للبرنامج

الرفاهية

المسؤولية الاجتماعية والشمولية.

التقييمات القائمة على النقاط:

100 نقطة: نجمة واحدة

250 نقطة: نجمتان

400 نقطة: 3 نجوم

550 نقطة: 4 نجوم

700 نقطة: 5 نجوم

900 نقطة: 5 نجوم بلاس