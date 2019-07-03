كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على ملعب الغولف الافتراضي في دبي

تم افتتاح 3D Backlight Minigolf في عام 2018، وهو موجود في Bahar Plaza of JBR.

تضم المنشأة 3 غرف، وفي كل غرفة سوف تسافر إلى عوالم مختلفة من أعماق البحر، إلى أراضي شبه الجزيرة العربية ثم إلى أعلى وإلى الفضاء.

يدخل الضيوف مسلحين بمضرب وكرة غولف وجهاز محمول أنيق. بعد ذلك، يتم تشغيل نظارات ثلاثية الأبعاد أثناء دخولك إلى ملعب الغولف المصغر.

وبينما تتنقل عبر الستار إلى الغرفة الأولى، يتم نقلك تحت المحيط، حيث تزين الجدران كائنات بحرية مثل السلاحف والحيتان والشعاب المرجانية الملونة والأسماك الصغيرة، بحسب موقع واتس أون.

ستأخذك الغرفة الثانية إلى قلب الصحراء، حيث تظهر دبي القديمة والجديدة وصور لحكام دبي على الجدار.

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أخيرًا في الغرفة الثالثة، ستنتهي مع رواد فضاء في مجرة ​​أخرى، حيث يتعين عليك زيادة مهاراتك على نحو كبير لأن الدورة تزداد صعوبة.

تستغرق الدورة بأكملها حوالي ساعة أو ساعتين حتى النهاية، وبسعر 110 دراهم للبالغين، و 90 درهماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة، ومجانية للأطفال دون سن 5 سنوات.

هاتف: 045657621. 3d-blacklight-minigolf.ae