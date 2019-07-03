شرطة الشارقة تسحب السيارات المتوقفة لفترات طويلة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الشارقة: «الخليج»

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية مساء أمس حملة تحت شعار (لا تهمل مركبتك) تستمر ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع بلدية الشارقة الشريك الاستراتيجي للقيادة.

وأوضح المقدم أحمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الحملة تستهدف السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة من قبل أصحابها، وتشمل عدة مناطق في الإمارة، وهي ما تكون سبباً في تشويه المنظر العام بالإمارة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات قد تتعرض للسرقة بشكل كامل، أو أجزاء منها من قبل بعض ضعاف النفوس أو سرقة محتوياتها. وذكر المري أن إزالة هذه السيارات لا يأتي إلا بعد إخطار أصحابها، من خلال ملصق التنبيه ولمدة 48 ساعة، وبعد المدة المقررة يتم حجز المركبات في منطقة الحجز التابعة لبلدية الشارقة أو للشرطة إن كانت السيارة مطلوبة وذلك بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

من ناحية أخرى أوضح المقدم جاسم السويدي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية والمشرف على العملية الميدانية لسحب المركبات المتوقفة والمهملة، أن الحملة في يومها الأول تعاملت مع أكثر من 30 مركبة وهي مستمرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان بالإمارة، داعياً أفراد المجتمع بعدم ترك مركباتهم مهملة لفترات طويلة حتى لا تسول لضعاف النفوس سرقتها أو العبث بها.