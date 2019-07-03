عبّر عن تعازيه لحاكم الشارقة في وفاة نجله.. هزاع بن زايد: ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال : «أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا، راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته..«وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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