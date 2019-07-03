سلطان بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي

أبوظبي (وام) نعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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