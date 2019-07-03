رئيس الدولة ينعى خالد بن سلطان القاسمي

أبوظبي (وام)

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة. وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحسب بيان النعي الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة الذي نعى ببالغ الحزن والأسى الفقيد الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان: (بسم الله الرحمن الرحيم..«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان. وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.إنا لله وإنا إليه راجعون).وكان ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الأول الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.وفي ما يلي نص البيان: (بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأول الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه).

إلى ذلك، نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وفي ما يلي نص البيان:(بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، صدق الله العظيم.بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأول الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية. وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام).ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له، بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية.ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام. «إنا لله وإنا إليه راجعون».كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.وفي ما يلي نص البيان:(بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس.ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أسرة الفقيد.تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام).

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وفي ما يلي نص البيان الصادر:(بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام).

صلاة الجنازة صباح اليوم بمسجد الملك فيصل

أعلن ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الأول في المملكة المتحدة، ستقام على جثمان الفقيد الساعة 9 صباح اليوم (الأربعاء) بمسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة «الجبيل».

وتتقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة ثلاثة أيام. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم.