الإمارات توقع إعلان إنشاء الرابطة الدولية لكيانات الخدمات العامة

باكو (الاتحاد)

وقعت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع على إعلان إنشاء الرابطة الدولية لكيانات تقديم الخدمات العامة «ASAN» في العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جانب 10 دول، وذلك خلال مشاركة معاليها على رأس وفد الدولة في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة «UNDESA» بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بعنوان «تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة من خلال تقديم الخدمات العامة بشكل فعال وتحول الابتكار وبناء مؤسسات فاعلة وشاملة».ويلخص الإعلان أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الخدمات العامة، والشفافية في تقديمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وضرورة وجود كوكبة من الخبراء وإيجاد فرص مؤسسية لتبادل المعرفة. واتفقت الدول الموقعة على الإعلان، على العمل معاً من أجل تحقيق أهداف الرابطة المتمثلة في إقامة تعاون مشترك في جميع في مجال الخدمات العامة، وتنظيم شبكة مؤسسية من المهنيين والخبراء والممارسين والأكاديميين الدوليين، لمناقشة المشاكل الفعلية والتحديات المعاصرة التي تواجه مجالات الخدمات العامة، وإيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لها، إضافة إلى إنشاء منبر مؤسسي للتبادل المستمر لأفضل الممارسات والخبرات، وتشجيع تطبيق الابتكارات في مجال الخدمة العامة بما يضمن استدامتها، والنظر في وسائل الدعم المالي لتنفيذ أنشطة التعاون المؤسسي.

إلى ذلك، عقدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة ثلاثة اجتماعات، الأول مع مهريبان آلييفا نائبة رئيس جمهورية أذربيجان والسيدة الأولى في أذربيجان، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الاجتماعي بين البلدين الصديقين. كما التقت معاليها ساهل باباييف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسكان في جمهورية أذربيجان وبحثت معه السبل الكفيلة بتطوير الخدمات في المجال الاجتماعي، لاسيما ما يختص بأصحاب الهمم والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية. كما تم خلال اللقاء بحث سبل توفير الخدمات الاستباقية التي تتيح للجمهور الوصول والحصول على الخدمة قبل طلبها. وعقدت معالي وزيرة تنمية المجتمع لقاء تعارفيا مع آنجوس غوميوانغ كارتاساسميتا وزير الشؤون الاجتماعية في جمهورية إندونيسيا تبادلا خلاله الحديث حول مبادرات وآليات العمل في المجال الاجتماعي والتنموي المتبعة لدى البلدين.

وضمن مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مركز «دوست» dost في مدينة باكو الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية المقدمة للجمهور ومركزي «أسان» - و«أباد» والأخير مختص بالأسر المنتجة والخدمات المقدمة لها والمخرجات المتوقعة منها.