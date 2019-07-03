الامارات | خلاصة القيد الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة القيد الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دخول قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، موضحة أنه بات بإمكان المواطنين استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكدت الهيئة في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إنه مع اعتماد خلاصة القيد الإلكترونية بشكل رسمي، فإنه لن يكون هناك حاجة للمواطنين لحمل وثيقة خلاصة القيد الورقية، أو طلب استبدال بطاقة الهوية الحالية، إذ أن بيانات خلاصة القيد موجودة بالفعل ضمن الشريحة الذكية في البطاقة.

وأكدت أن هذا القرار يتفق مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول عام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في نفس الوقت من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

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ويمكن التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المواطنين من الاستفادة من العديد من المزايا من بينها إضافة مولود جديد إلى خلاصة القيد الإلكتروني، والتقديم على طلب هوية جديد، وغيرها.

وأكدت أنها وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، نحو التحوّل الذكيّ لخلاصة القيد وفق أفضل المعايير في مجال المحافظة على أمن المعلومات وسرّية البيانات وخصوصيتها، موضحة أنّ الهيئة توفر بيانات الخلاصة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال تحميل نسخة منها على الشريحة الذكيّة لبطاقة الهوية.

وأضافت أنّ خطة تنفيذ عملية الانتقال تتضمّن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنيّة بما يتيح تبادل وتوفير البيانات الخاصّة بخلاصة القيد من خلال منظومة إلكترونية تسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل بين الهيئة وبين مختلف المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات وتوحيد السياسات المتعلقة بها.