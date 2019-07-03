الامارات | اتهام شاب باقتحام مركز شرطة وسب العاملين فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شاب باقتحام مركز شرطة وسب العاملين فيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب آسيوي متهم بدخول أحد مراكز الشرطة في رأس الخيمة وسب أفرادها والمتواجدين في المركز، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم دخل مركز الشرطة وهو في حالة سكر وسب وشتم أفراد الشرطة.
واعترف المتهم أمام المحكمة بشربه للخمر، وأنكر تهمة سب رجال الشرطة، ولفت إلى أنه كان في حالة سكر ولا يدرك الأفعال التي ارتكبها أو الأقوال التي تلفظ بها بعد تناوله الخمر.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم دخل أحد مراكز الشرطة في مدينة رأس الخيمة وسب رجال الشرطة المتواجدين على رأس عملهم، حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة وتبين لهم أنه في حال سكر شديدة من خلال الفحوص التي أجريت له.
وأجلت المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى موعد لاحق.
وفي قضية منفصلة نظرت المحكمة اتهام النيابة العامة لشاب خليجي بتعاطي مادة الكريستال المخدرة وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، واعترف المتهم بتعاطي الكريستال لغرض العلاج، وأشار إلى أنه يحمل وصفة طبية تسمح له بتعاطي الكريستال المخدرة، لكنه أنكر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات.
وأضاف أمام المحكمة أن والده كان يقود المركبة وأنه كان برفقته عندما تم ضبطه من قبل رجال الشرطة، وأمرت المحكمة بإيداع المتهم أحد مراكز العلاج من الإدمان إلا أن المتهم طلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة، وأجلت المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى موعد لاحق.
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