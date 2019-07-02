الامارات | شخص يقتحم مركز شرطة ويسب أفراده

شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يقتحم مركز شرطة ويسب أفراده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، اليوم قضية شاب مخمور من جنسية دولة آسيوية، متهم بدخول أحد مراكز الشرطة في رأس الخيمة وسب أفرادها والمتواجدين في المركز، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم دخل مركز الشرطة وهو في حالة سكر وقام بسب وشتم أفراد الشرطة.

واعترف المتهم أمام المحكمة بشربه للخمر، وأنكر تهمة سب رجال الشرطة، ولفت إلى أنه كان في حالة سكر ولا يدرك الأفعال التي ارتكبها أو الأقوال التي تلفظ بها بعد تناوله للخمر.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم دخل أحد مراكز الشرطة في مدينة رأس الخيمة وقام بسب رجال الشرطة المتواجدين على رأس عمله، حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة وتبين لهم أنه في حال سكر شديد من خلال الفحوصات التي أجريت له.

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وأوضحت أوراق القضية إلى أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بتناوله للخمور ولكنه أنكر قيامه بسب رجال الشرطة لعدم تذكره الواقعة بالتحديد، وحددت المحكمة النطق في ملف القضية إلى موعد لاحق.

وفي قضية منفصلة نظرت المحكمة اتهام النيابة العامة لشاب خليجي الجنسية بتعاطي مادة الكريستال المخدرة وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، حيث

اعترف المتهم بتعاطي مادة الكريستال لغرض العلاج وأشار إلى أنه يحمل وصفة طبية تسمح له بتعاطي مادة الكريستال المخدرة، لكنه أنكر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات.

وأضاف أمام المحكمة أن والده كان يقود المركبة لحظة الواقعة وأنه كان برفقته عندما تم ضبطه من قبل رجال الشرطة، وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بأحد مراكز العلاج من الإدمان إلا أن المتهم طلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة حيث قام مذكرة دفاع للمحكمة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المسندة إليه، وأجلت المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى موعد لاحق.

وجاء في أوراق القضية أن دوريات الشرطة ضبط المتهم وهو يقود مركبته تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تبين بعد اخذ عينة للمتهم أنه تعاطى مادة الكريستال المخدرة وأن لديه سوابق حيث تم ضبطه من قبل رجال الشرطة في قضايا تعاطي مماثلة، حيث تمت إحالة المتهم للنيابة العامة ومنها للمحكمة حيث اعترف في مراحل التحقيق بتعاطي الكريستال المخدرة لغرض العلاج، كما أنكر قيادته للمركبة تحت تأثير المواد المخدرة.