حمدان بن محمد ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.
ونشر سموه على "تويتر": "عزائي للوالد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة ابنه الشيخ خالد بن سلطان.. عزائي لكل أهالي الشارقة.. اللهم صبر والد الجميع الشيخ سلطان، واربط على قلب الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في مصابها".
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