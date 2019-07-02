لجنة المشاورات القنصلية الإماراتية الروسية تبحث تعزيز التعاون في أبوظبي

عقدت اليوم في أبوظبي، الدورة الثانية للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية - الروسية برئاسة سعادة بدر العوضي مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة فولنكين إيفان مدير الإدارة القنصلية بوزارة خارجية جمهورية روسيا الاتحادية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات، من بينها التعاون القنصلي في مجال شؤون المواطنين، والتعاون في المجال القانوني، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل سعادة بدر العوضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وما أثمر عنه مؤخراً تبادل الإعفاء المتبادل من التأشيرات الصادرة عن البلدين الصديقين بشكل يسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز، كما نقل سعادته أمنياتهما بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

وأشاد العوضي بالعلاقات الإماراتية - الروسية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأشار العوضي إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في كلا البلدين الصديقين، والتي كان آخرها زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى موسكو الأسبوع الماضي، ولقاءاته العديدة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الروس، والتي مثلت دفعة قوية على صعيد تعزيز علاقات التعاون المتنامية بقوة بين الطرفين.

وأكد العوضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.

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وأشار مدير إدارة الخدمات القنصلية، إلى أن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، إذ يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين الصديقين، معرباً عن أمله في التوصل لمبادرات قنصلية جديدة تساهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن هذا النوع من العلاقات بين البلدين، انعكس بشكل إيجابي، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى جعل الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين الصديقين أكثر سهولة ويسراً.

وأعرب العوضي عن أمله في أن يكون الاجتماع مكملاً ومضيفاً لتحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يتواكب مع طموحاتنا وتطلعاتنا في خدمة العلاقات الثنائية المتميزة.

من جانبه، أثنى سعادة فولنكين إيفان على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي.

وأشاد المسؤول الروسي بتجربة دولة الإمارات في المجال القنصلي، والتي تعد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة العدل في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختصة في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

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