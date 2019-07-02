محمد بن راشد ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.
وجاء في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي "تويتر": "خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك الجميل في مصابكم الجلل".
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