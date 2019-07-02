هزاع بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة. ونشر سموه على حساب "تويتر": "أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا، راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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