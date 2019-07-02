حمدان بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الإثنين، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وجاء في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بوفاة نجله خالد، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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