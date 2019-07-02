ديوان حاكم الفجيرة ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام".