نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة. ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعا، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.