سيف بن زايد يشهد اختتام التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اختتام التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 (ISALEX19) الذي استضافته وزارة الداخلية بمشاركة 50 ممثل عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تُشكل التحالف الأمني الدولي.

واستمع سموه من رؤساء الفرق الفنية المشاركة لملخص عن التمرين، وتحليل موجز النتائج والخطط التي توصل إليها الخبراء المشاركون في هذا التمرين القائم على سيناريو لحدث أمني كبير في دولة افتراضية، وعملت الفرق المشاركة على التعامل المحترف بروح الفريق الواحد.

كما اطلع سموه على جانب من التمرين، إذ شاهد ما يقوم به الخبراء والفرق الفنية من جمع واستدلال وتحليل للمعلومات، لمواجهة الحدث الأمني الافتراضي الذي يقوم عليه أساس التمرين، حيث تتبادل الفرق المختصة الخبرات حول أفضل الممارسات المطبقة في التعامل مع السيناريو الافتراضي.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكافة المشاركين، متمنياً الاستفادة القصوى من مثل هذه التمارين التي تعزز العمل الدولي المشترك في مجابهة الجريمة.

وحضر ختام التمرين الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والمدراء العامون، وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة في التمرين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وكان التمرين قد اسُتكمل وسط السيناريو المتمثل بوجود تهديد أمني في بلد افتراضي، وتم التوصل للحلول بعد سلسلة كبيرة من الإجراءات والعمليات وتبادل المعلومات وإشراك كافة الفرق بما فيها فرق ميدانية وصولاً للتعامل المهني المحترف مع الحدث الأمني.

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وعملت الفرق في تناغم في غرف العمليات المعدة والمجهزة خصيصاً للتمرين، لإيجاد أفضل الممارسات الأمنية للتعامل مع هذا الحدث وفق الخطط، وبصورة منسجمة، وتم تنفيذ المطلوب وفق رؤية أمنية قائمة على الاستعداد والتعامل الصحيح مع الحدث.

وتم دراسة التمرين وأهم الدروس المستفادة منه لغايات تطوير واعتماد أفضل الممارسات المطبقة في مجالات العمل الأمني والشرطي، وأكد التمرين أهمية العمل المشترك لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، وضرورة التنسيق العالمي وبناء التحالفات وتوسيعها للعمل سوية من أجل عالم أفضل وبما يخدم البشرية والإنسانية.

وزارت الوفود المشاركة في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي (ISALEX19) جامع الشيخ زايد الكبير، واستهلت الوفود الزيارة بجولة في قاعات وأروقة الجامع اصطحبهم فيها أحد أخصائيي الجولات الثقافية، حيث اطلعوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

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كما تعرفوا على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحوي من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد، علاوةً على تاريخ إنشاء الصرح الكبير ورسالة مؤسسه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.