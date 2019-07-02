إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "أبوظبي للإعلام" برئاسة سلطان الجابر

أصدر مجلس إدارة "شركة أبوظبي التنموية القابضة" قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "شركة أبوظبي للإعلام" برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر. وستضم عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام على كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة: 1. نورة محمد الكعبي - نائباً للرئيس، 2. محمد عبدالله الجنيبي - عضواً، 3. الدكتور علي راشد النعيمي - عضواً، 4. سيف سعيد غباش - عضواً. وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار. اقرأ أيضاً... "أبوظبي للإعلام" توقع اتفاقية مع "مجموعة الفرسان القابضة"

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